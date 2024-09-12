Хотя российское Министерство обороны многократно сообщало о сбитых ракетах, на самом деле бороться с ними очень сложно, и на их счету множество пораженных целей.

В случае, если Украине будет разрешено применять эти ракеты на территории России, то интенсивность таких ударов будет зависеть от поставок, а они, в свою очередь, - от запасов и темпов производства таких ракет. Кроме того, она будет продиктована замыслом той или иной операции, в рамках которой будет принято решение о применении такого оружия.

Российские провоенные комментаторы в соцсетях и прессе обращают внимание на уязвимость российских военных аэродромов в радиусе действия этих ракет.

Прежде всего, по их словам, это касается тактической авиации - бомбардировщиков, которые применяют планирующие бомбы, причиняя украинским укреплениям на земле большой ущерб, прежде всего, в городах.

В случае, если эта опасность станет реальной, самолеты можно будет переместить за пределы дальности действия ракет - это скажется на частоте вылетов, но не прекратит использование таких самолетов и бомб.

Сложнее будет с комплексами ПВО - их невозможно вынести за пределы радиуса действия украинского оружия, потому что они прикрывают определенные объекты. Современные ракеты, о которых идет речь, сбивать трудно, и, судя по ударам по Крыму, ЗРК могут стать целью для них.

Какой будет реакция России на такое решение, неизвестно.