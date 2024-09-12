Эстонская православная церковь Московского патриархата сейчас ждет ответа от Министерства внутренних дел на свои предложения по изменениям в уставе церкви, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Мы отправили письмо, свои мысли, исправленный устав и ожидаем некоего ответа, который придет вроде бы на следующей неделе. В этом письме, или ответе, наверное, будут отмечены какие-то шаги. Сейчас, что называется, мяч не в наших руках», - сказал епископ Тартуский, викарий Таллиннской епархии Даниил и добавил, что сейчас церковь не может радикально изменить статус автономии, поэтому главное предложение - изменить ее название, убрав словосочетание «Московский патриархат», поскольку эстонская организация автономна.