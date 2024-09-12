Автоперевозчики в панике: неужели в Россию больше не попасть?!

Сергей Широков, один из основных владельцев и руководитель компании Groupage Cargo Service OÜ, которая занимается грузоперевозками в Западную Европу, а также в Россию, Беларусь и Украину, рассказал, что Эстония пока еще не приняла решения акцептировать российские разрешения на транспортировку на основании двустороннего соглашения о наземном транспорте. Россия не запрещает въезд грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС (при наличии необходимого разрешения), но дальше таможенных складов, расположенных на границе, их не пускают. «Затем товар доставляется уже российским грузовым транспортом, – объясняет он. – Те эстонские предприятия, у которых имеются действующие разрешения, поднимают цены».