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Автоперевозчики в панике: неужели в Россию больше не попасть?!

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Глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен считает, что нужно либо закрыть границу для автоперевозчиков всех стран ЕС, либо прекратить дискриминировать эстонских перевозчиков, запрещая осуществлять перевозки в Россию только им.
Глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен считает, что нужно либо закрыть границу для автоперевозчиков всех стран ЕС, либо прекратить дискриминировать эстонских перевозчиков, запрещая осуществлять перевозки в Россию только им. Фото: Madis Veltman

По словам самих предпринимателей, которые перевозят несанкционированные товары в Россию или через Россию, они уже отчаялись, потому что Эстония более двух месяцев не выдает новые разрешения на перевозку в Россию; отвечая на вопрос, продолжится ли выдача разрешений, а если продолжится, то когда, министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) остался немногословным.

Сергей Широков, один из основных владельцев и руководитель компании Groupage Cargo Service OÜ, которая занимается грузоперевозками в Западную Европу, а также в Россию, Беларусь и Украину, рассказал, что Эстония пока еще не приняла решения акцептировать российские разрешения на транспортировку на основании двустороннего соглашения о наземном транспорте. Россия не запрещает въезд грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС (при наличии необходимого разрешения), но дальше таможенных складов, расположенных на границе, их не пускают. «Затем товар доставляется уже российским грузовым транспортом, – объясняет он. – Те эстонские предприятия, у которых имеются действующие разрешения, поднимают цены».

По словам Широкова, ситуация несправедлива по отношению именно к эстонским фирмам, потому что транспортные компании из других стран продолжают ввозить товары в Россию или через Россию в Казахстан, Узбекистан, Армению и т. д. (в этом случае Российская Федерация является транзитной страной).

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