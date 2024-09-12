Чт, 12.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

За то, чтобы попасть к врачу быстрее, готов заплатить каждый четвертый житель Эстонии

Copy
Клиникум Тартуского университета.
Клиникум Тартуского университета. Фото: Sille Annuk

Четверть населения Эстонии подтверждает готовность потратиться на возможность более быстрого доступа к врачу.

Перевод: Павел Соболев

Исследование Kantar Emor показало, что более половины жителей Эстонии ждут бесплатной записи на прием, чтобы получить медицинскую помощь, даже если время ожидания длительное. С другой стороны, каждый четвертый респондент выразил готовность в случае необходимости заплатить за визит, чтобы быстро получить помощь.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх