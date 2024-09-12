Четверть населения Эстонии подтверждает готовность потратиться на возможность более быстрого доступа к врачу.
Для подписчиков
За ускоренное попадание к врачу готов заплатить каждый четвертый житель Эстонии
Перевод: Павел Соболев
Исследование Kantar Emor показало, что более половины жителей Эстонии ждут бесплатной записи на прием, чтобы получить медицинскую помощь, даже если время ожидания длительное. С другой стороны, каждый четвертый респондент выразил готовность заплатить за визит в случае необходимости, чтобы быстро получить помощь.