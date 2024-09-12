За ускоренное попадание к врачу готов заплатить каждый четвертый житель Эстонии

Исследование Kantar Emor показало, что более половины жителей Эстонии ждут бесплатной записи на прием, чтобы получить медицинскую помощь, даже если время ожидания длительное. С другой стороны, каждый четвертый респондент выразил готовность заплатить за визит в случае необходимости, чтобы быстро получить помощь.