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Плата за зону ожидания на границе в Лухамаа может повыситься в несколько раз

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Погранпункт Лухамаа.
Погранпункт Лухамаа. Фото: Kristjan Teedema

Оператор зоны ожидания автотранспорта у пограничного пункта Лухамаа предлагает в разы повысить плату, взимаемую с транспортных средств за пользование зоной ожидания.

Согласно предложению компании Collade, направленному Министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро - для мотоциклов, передает Rus.ERR.

В настоящее время грузовики платят Лухамаа перед пересечением границы 16 евро, легковые автомобили - девять евро и мотоциклы - шесть евро.

В Collade обосновали такой шаг высокой инфляцией последних лет, а также ростом расходов, поскольку автомобили проводят в зоне ожидания значительно больше времени, чем раньше. Пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась в связи с различными ограничениями, и теперь границу пересекает в 12 раз меньше транспортных средств.

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