Плата за зону ожидания на границе в Лухамаа может повыситься в несколько раз

Согласно предложению компании Collade, направленному Министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро - для мотоциклов, передает Rus.ERR .

В настоящее время грузовики платят Лухамаа перед пересечением границы 16 евро, легковые автомобили - девять евро и мотоциклы - шесть евро.

В Collade обосновали такой шаг высокой инфляцией последних лет, а также ростом расходов, поскольку автомобили проводят в зоне ожидания значительно больше времени, чем раньше. Пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась в связи с различными ограничениями, и теперь границу пересекает в 12 раз меньше транспортных средств.