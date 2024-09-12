Клуб Евролиги отправился в Москву на турнир, однако литовский баскетболист пустпил иначе

Белградская «Црвена звезда», выступающая в баскетбольной Евролиге, прилетела в Москву для участия в Суперкубке ВТБ. Однако они будут играть не в полном составе. Например, член сборной Литвы Рокас Гедрайтис остался дома. Кроме того, тренер остался без серба Неманьи Недовича и Джоэля Боломбоя. У Боломбоя российский паспорт, однако у баскетболиста украинские корни.

Стоит отметить, что еще в прошлом матче Гедрайтис и Боломбой играли. Недович не участвовал. «Звезда» проиграла в Афинах местному «Олимпиакосу» 83:87.

Помимо местных клубов - ЦСКА, Краснодарского «Локомотив-Кубани», питерского «Зенита» и казанского УНИКСа, в турнире примет участие и турецкий «Бешикташ».

Российские клубы по-прежнему не будут принимать участия в сезоне Евролиги, который стартует через 22 дня. Им ограничили доступ в 2022 году, спустя несколько недель после начала войны в Украине.