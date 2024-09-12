Проверка завершена: Департамент конкуренции не нашел нарушений в деятельности Enefit Power

Перевод: Павел Соболев

В сообщении Департамента конкуренции говорится, что Enefit и Viru Keemia Grupp AS владеют расположенными по соседству шахтами на карьерном поле Уус-Кивиыли, где на основании действующих экологических разрешений Enefit разрешено добывать 4 млн тонн сланца в год, а VKG - 2 млн тонн в год. У Enefit пока не было необходимости начинать добычу полезных ископаемых в Уус-Кивиыли.

В касающуюся экологической сферы часть выданного VKG разрешения на работу в Уус-Кивиыли было добавлено условие, согласно которому VKG разрешено добывать 5 млн тонн сланца в год со своей стороны шахты Уус-Кивиыли в том случае, если Enefit в это время не ведет добычу на своей стороне. Такое условие было добавлено потому, что месторождение карьера Уус-Кивиыли было подвергнуто единой экологической экспертизе, по результатам которой нельзя суммарно добывать более 6 млн тонн сланца в год.

VKG хотела отмены этого условия, чтобы VKG имела право на добычу 5 млн тонн в год гарантированно и на постоянной основе. VKG посчитала несогласие Enefit с этим требованием злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

В ходе надзорной процедуры Департамент конкуренции установил, что Enefit занимает доминирующее положение на рынке, поскольку директивой Министерства окружающей среды № 1319 от 10 августа 2009 года за Enefit закреплено 75 процентов годового объема добычи сланца в Эстонии, то есть 75 процентов рынка.