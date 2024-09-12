В конце августа Департамент конкуренции закрыл процедуру надзора, начатую в прошлом году в отношении компании Enefit Power AS, установив, что компания не нарушила Закон о конкуренции.
Проверка завершена: Департамент конкуренции не нашел нарушений в деятельности Enefit Power
Перевод: Павел Соболев
В сообщении Департамента конкуренции говорится, что Enefit и Viru Keemia Grupp AS владеют расположенными по соседству шахтами на карьерном поле Уус-Кивиыли, где на основании действующих экологических разрешений Enefit разрешено добывать 4 млн тонн сланца в год, а VKG - 2 млн тонн в год. У Enefit пока не было необходимости начинать добычу полезных ископаемых в Уус-Кивиыли.
В касающуюся экологической сферы часть выданного VKG разрешения на работу в Уус-Кивиыли было добавлено условие, согласно которому VKG разрешено добывать 5 млн тонн сланца в год со своей стороны шахты Уус-Кивиыли в том случае, если Enefit в это время не ведет добычу на своей стороне. Такое условие было добавлено потому, что месторождение карьера Уус-Кивиыли было подвергнуто единой экологической экспертизе, по результатам которой нельзя суммарно добывать более 6 млн тонн сланца в год.
VKG хотела отмены этого условия, чтобы VKG имела право на добычу 5 млн тонн в год гарантированно и на постоянной основе. VKG посчитала несогласие Enefit с этим требованием злоупотреблением доминирующим положением на рынке.
В ходе надзорной процедуры Департамент конкуренции установил, что Enefit занимает доминирующее положение на рынке, поскольку директивой Министерства окружающей среды № 1319 от 10 августа 2009 года за Enefit закреплено 75 процентов годового объема добычи сланца в Эстонии, то есть 75 процентов рынка.
Кроме того, существуют нормативные барьеры, в том числе вытекающие из Закона о земной коре, которые делают невозможным выход новых компаний на товарный рынок сланца Эстонии, а для компаний, уже работающих на товарном рынке, невозможно расширить свою деятельность. Рыночная позиция компании Enefit сильна, а ее доля на рынке стабильна.
В то же время Департамент конкуренции пришел к выводу, что Enefit не злоупотребляет своим доминирующим положением на товарном рынке сланца, поскольку VKG в настоящее время гарантирован объем добычи в размере 5 млн тонн в год на месторождении Уус-Кивиыли. Злоупотребление доминирующим положением на рынке произошло бы, если бы Enefit сама не нуждалась в дополнительном сланце, а начала добычу в минимальном объеме, чтобы помешать VKG добывать сланец.
Таким образом, Департамент конкуренции прекратил надзорное производство в отношении Enefit с условием, что если Enefit решит начать добычу на месторождении Уус-Кивиыли, то Enefit должна немедленно предоставить Департаменту конкуренции данные о своих запасах сланца и потребностях в сланце. Таким образом, ведомство сможет оценить, связано ли начало добычи с реальной потребностью Enefit в сланце или же это злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В конце 2023 года Департамент конкуренции инициировал надзорную процедуру в отношении Enefit на основании заявления VKG, чтобы проверить соответствие деятельности компании положениям статьи №16 Закона о конкуренции.
Департамент конкуренции осуществляет госнадзор за справдливостью конкуренции в сферах электроснабжения, природного газа, централизованного теплоснабжения, почты, коммунального водоснабжения и канализации, железной дороги, авиации и портов.