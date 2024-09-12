Для защиты популяции речного рака лов раков по рыболовной карте разрешен только в августе и далеко не во всех водоемах. К сожалению, в этим летом инспекторы по надзору обнаружили 36 нарушений, связанных с ловлей раков. 15 случаев были связаны с ловлей в запрещенное время.
Ловля раков уже запрещена, браконьеров ждет уголовное наказание
Специалист отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Керли Петтай сообщила, что помимо переносимых инвазивными видами заболеваний, речным ракам в первую очередь угрожает браконьерство.
«В этом году инспекторы обнаружили и удалили из водоемов 44 рыболовных снасти, владельцев которых не удалось установить. Наибольшее количество таких снастей было удалено из водоемов Вырумаа - 16, а также на Сааремаа - 11. Из удаленных снастей в водоемы было возвращено сотни речных раков. В текущем сезоне мы выявили 36 нарушений, связанных с незаконной ловлей речных раков. В 25 случаях было начато производство о проступке, в 11 случаях ограничились устным предупреждением», - уточнила Петтай.
В этом году была выдана 1561 рыболовная лицензия на ловлю раков. Как и в предыдущие годы, самыми популярными местами для рыбалки стали водоемы Сааремаа и озеро Пангоди. Петтай уточнила, что крупнейшее изменение в правилах ловли заключается в том, что в этом году каждому владельцу рыболовной лицензии разрешалось ловить до 25 раков, тогда как в предыдущие годы этот лимит составлял 75 раков.
«Поскольку лимит на ловлю был значительно уменьшен, то и раков было поймано меньше - в этом году 13 242, а в прошлом году 21 051. Минимальный размер речного рака составляет 11 см. Раков меньшего размера следует возвращать в водоем», - пояснила Керли Петтай. Наибольшее количество раков было поймано в водоемах Сааремаа (7235), Харьюмаа (2448), Тартумаа (1656) и Ляэне-Вирумаа (525).
Для защиты речного рака запрещена интродукция чужеродных видов раков в водоемы. Также запрещается переселять встречающиеся в Эстонии виды раков из одного водоема в другой. Это можно делать только с разрешения Департамента окружающей среды. В этом году таких переселений вообще не проводилось. Петтай добавила, что, к сожалению, основной причиной распространения инвазивных видов раков является как сознательные, так и непреднамеренные действия - незаконное переселение раков или несвоевременная дезинфекция рыболовных снастей, что может способствовать распространению заболеваний раков.
«Обнаруживаются новые водоемы с инвазивными видами. В этом году такой случай был в Пярнумаа. Борьба с инвазивными видами - это долгосрочный процесс: даже если удается выловить инвазивный вид из водоема, инфекция может сохраняться в водоеме годами, а восстановление местного вида раков занимает много времени», - сказала Петтай.
Хотя для борьбы с браконьерами и предотвращения чрезмерного вылова инспекторы по надзору и добровольцы проводили проверки водоемов всё лето, мероприятия по надзору будут продолжаться и осенью, когда раки готовятся к воспроизводству нового поколения. Браконьерство в это время недопустимо. Если вы заметите подозрительную деятельность у водоемов, то просим сообщить об этом по государственному инфотелефону 1247.
За нарушение правил ловли раков можно получить штраф до 1200 евро. Если количество незаконно пойманных речных раков большое, то за такое нарушение может быть предусмотрено уголовное наказание.