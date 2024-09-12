Российских биатлонистов приструнил их же соотечественник: соглашайтесь и молчите

Спортсмены подали апелляцию в связи с Олимпиадой 2014 года, которая проходила в Сочи. В ходе повторной проверки допинг-проб Устюгова и Слепцовой были найдены следы запрещенных препаратов.

Согласно решению CAS результаты Устюгова, показанные с 27 августа 2013 года и до его ухода из спорта в конце сезона-2013/2014, аннулируются, спортсмен лишен всех медалей, очков и призов. В том числе он лишен золота Олимпийских игр 2014 года, завоёванного в составе эстафетной команды. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/2014.

«Отклонили. Мы все равно с этим не будем соглашаться, правильно? За что Союз биатлонистов России выгнали из Международной федерации? Еще до санкций (из-за войны в Украине) их выгнали за допинговые нарушения, их было 27. Поэтому ничего удивительного в этом не вижу. Я и не сомневался, что у нас не получится отстоять первое место. Мы же с этим не соглашаемся, продолжаем называть себя олимпийскими чемпионами. Надо принимать то, что есть. А закон о допинге нормальный так и не принят. Немцы приняли закон, у итальянцев если нашли допинг – 5 лет тюрьмы.

У нас что? Где закон? Ну раз закона нет, все правильно. Соглашайтесь и молчите. Там был доказанный допинг. Устюгов, если в нем осталось мужское начало, должен был сказать: «Да, виноват». У нас разве это первый случай? В биатлоне их под 30, о чём мы говорим?», - сказал Александр Тихонов, который с 1968 по 1980 годы завоевал на олимпиадах четыре золотых и серебряных медали, порталу Sovsport.