Вчера вечером мероприятие под названием ÖÖÖÖkohvikute kolmapäev в очередной раз привлекло большое количество людей: фестиваль ночных кофе проводился в этот раз в здании мотоклуба Alempois MC в Тюри.
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ФОТО ⟩ Фестиваль ночных кафе порадовал гостей редкими деликатесами
Перевод: Павел Соболев
Пришедшим гостям предлагали, например, копченую свиную щеку на домашнем хлебе с президентским ледяным напитком, хрустящий рулет из лосося с креветками, приготовленный на костре свиной шашлык, суфле с осенними ягодами.