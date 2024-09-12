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ФОТО Фестиваль ночных кафе порадовал гостей редкими деликатесами

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Вчера вечером мероприятие под названием ÖÖÖÖkohvikute kolmapäev в очередной раз привлекло большое количество людей: фестиваль ночных кофе проводился в этот раз в здании мотоклуба Alempois MC в Тюри.

Перевод: Павел Соболев

Пришедшим гостям предлагали, например, копченую свиную щеку на домашнем хлебе с президентским ледяным напитком, хрустящий рулет из лосося с креветками, приготовленный на костре свиной шашлык, суфле с осенними ягодами.

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