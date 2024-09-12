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Производитель домов закрывает подразделение и сокращает работников

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Производитель деревянных домов Matek.
Производитель деревянных домов Matek. Фото: Mailiis Ollino

Производитель деревянных домов Matek закрывает подразделение в уезде Пярнумаа, поскольку объем полученных заказов оказался ниже ожидания, и в этом глава компании обвиняет правительство, передают «Деловые ведомости».

Работу прекращает подразделение в Вяндра, где трудится 11 человек: там Matek планировал сосредоточиться на производстве продукции для реновации.

«К сожалению, уважаемые люди из правительства не смогли подписать постановление, которое позволило бы KredEx начать распределять субсидии и провести за следующие два года работы по реновации на сумму 600 миллионов евро», - разочарованно прокомментировал руководитель Matek Свен Матс, добавив, что это разрушительная для экономики деятельность.

Для реновации должно быть использовано 330 млн евро из средств Евросоюза, срок использования которых истекает уже через три года.

Подробнее читайте на dv.ee.

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