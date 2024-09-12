Любопытная статистика: жители Эстонии чаще, чем обычно, стремились уехать на автобусе за рубеж

По данным Департамента статистики, всего автобусами, трамваями, троллейбусами и поездами за этот период пользовалось 49,6 миллиона пассажиров. Автобусами ездили чаще всего - 40,9 миллиона пассажиров, поездами пользовалось - 2,1 миллиона человек.

Число поездок на автобусах и поездах выросло на 1%, а вот число поездок на трамваях и троллейбусах сократилось.

Руководитель группы статистики энергии, транспорта, ИТ и размещения Департамента статистики Пирет Пукк сказала, что во втором квартале большинство поездок по-прежнему совершалось на городских маршрутах, где число пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов составило в целом 39,4 миллиона.

«В целом на трамваях и троллейбусах было совершено на 9% меньше поездок. Вероятно, причиной этому послужило сокращение и отмена некоторых столичных трамвайных маршрутов из-за строительных работ трамвайной линии Ванасадам и железнодорожного переезда Тонди. На автобусах ездили 32,8 миллиона раз, число пассажиров городских маршрутов увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 1%», - уточнила Пирет Пукк.

Уездные и волостные маршруты использовались 6 миллионов раз, что на 1% больше, чем во втором квартале 2023 года (5,9 миллиона пассажиров). При этом на внутригосударственных междугородних маршрутах ездили на 2% меньше, чем в том же квартале прошлого года (775 700 раз).

Пирет Пукк отметила, что число пассажиров во втором квартале выросло как на международных маршрутных, так и на международных заказных перевозках.

«Во втором квартале в рамках международных маршрутных перевозок эстонских предприятий на автобусах ездили 304 100 раз, т. е. на 41% больше, чем в тот же период 2023 года. В рамках нерегулярных, т. е. заказных перевозок, в тот же период автобусами было перевезено более 1 миллиона пассажиров, из которых 934 100 пассажиров (на 1% меньше, чем в прошлом году) в рамках внутригосударственных перевозок и 135 100 пассажиров (на 61% больше, чем в прошлом году) в рамках международных перевозок», - объяснила Пирет Пукк.