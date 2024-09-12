Крупная торговая сеть: «Эстония – одна из последних в Европе стран, где еда облагается налогом наравне с предметами роскоши»

Торговая сеть Coop представила финансовое обоснование, которое показывает, что ставка налога с оборота на мясо, молоко и овощи должна составлять 13%, чтобы защитить сокращающуюся покупательную способность семей Эстонии и отечественных производителей продуктов питания.

По данным Coop, корзина покупок жителей Эстонии на 9% дороже среднего по Европе показателя, и за последние три года доля основных продуктов питания (мясо, молоко, овощи) в ней количественно уменьшилась уже более чем на 10%.