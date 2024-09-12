Администрация школы бьет тревогу: по вечерам рядом с учебным заведением молодежь курит коноплю!

Улица Кассисаба в Вильянди выглядит так, словно там взорвалась мусорная бомба: по земле разбросаны чипсы и сигаретные пачки, разбитые бутылки из-под водки, пластиковые бутылки с отрезанным донышками, зажигалки и бесчисленные куски фольги. Среди прочего хлама - банка из-под пива, сдавленная посередине и с проделанными в ней дырками. Весь этот мусор создает впечатление, что помимо употребления алкоголя люди ходят сюда курить коноплю.