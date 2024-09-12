Не пропустите! В воскресенье всех ждут на открытии огорода в Пыхья-Таллинне

В воскресенье, 15 сентября, официально откроется общинный огород Пельгу. Торжественное открытие крупнейшего в городе общинного огорода состоится в 14:00 на углу улицы Эхте и бульвара Кольде. Гостей ждет богатая программа.
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«Общинный огород в Пельгу уже объединил более ста человек, которые совместно создали удивительный огород», - сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур.
По ее словам, открытие огорода в осенний сезон даст возможность и другим заинтересованным людям ознакомиться с этим замечательным местом и получить вдохновение для своих садоводческих проектов.
«Общинный огород Пельгу - это сердце общины, где рождаются новые дружеские связи и совместные проекты», - добавила Таммур.
«Благодаря общинным огородам в городе появляется больше зелени, а также, когда на свежем воздухе встречаются разные люди, укрепляется чувство общности», – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.
Общинный огород Пельгу находится на участке Путукавяйла в Пыхья-Таллинне. Деятельность огорода координирует MTÜ Pelguaed совместно с управой района. Здесь можно выращивать съедобные растения и участвовать в общественных мероприятиях. Кроме того, посетители могут наслаждаться красотой декоративных растений и учиться экологически чистому садоводству.
Общинный огород Пельгу создан в рамках проекта «Строительство и дальнейшая деятельность общинного огорода Пельгуаэд», который был реализован городом Таллинн в сотрудничестве с MTÜ Pelguaed и профинансирован за счет мер Европейской экономической зоны по адаптации к изменению климата.
На открытии 15 сентября в программе
- Музыкальные выступления: саксофонист Хенри Арукюла, мужской хор Тюрнпу и другие.
- Мастер-класс «Осенний уход за садовыми грядками и подготовка к зиме», который проведет преподаватель садоводства Таллиннского прикладного колледжа.
- Занятия для детей от преподавателей Коплиской школы по интересам.
- Экскурсия по саду на эстонском, английском и русском языках.
- Праздничный торт.
- Фотовыставка «Огород Пельгуаэд сквозь года».