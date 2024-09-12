Не пропустите! В воскресенье всех ждут на открытии огорода в Пыхья-Таллинне

«Общинный огород в Пельгу уже объединил более ста человек, которые совместно создали удивительный огород», - сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур.

По ее словам, открытие огорода в осенний сезон даст возможность и другим заинтересованным людям ознакомиться с этим замечательным местом и получить вдохновение для своих садоводческих проектов.

«Общинный огород Пельгу - это сердце общины, где рождаются новые дружеские связи и совместные проекты», - добавила Таммур.

«Благодаря общинным огородам в городе появляется больше зелени, а также, когда на свежем воздухе встречаются разные люди, укрепляется чувство общности», – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

Общинный огород Пельгу находится на участке Путукавяйла в Пыхья-Таллинне. Деятельность огорода координирует MTÜ Pelguaed совместно с управой района. Здесь можно выращивать съедобные растения и участвовать в общественных мероприятиях. Кроме того, посетители могут наслаждаться красотой декоративных растений и учиться экологически чистому садоводству.

Общинный огород Пельгу создан в рамках проекта «Строительство и дальнейшая деятельность общинного огорода Пельгуаэд», который был реализован городом Таллинн в сотрудничестве с MTÜ Pelguaed и профинансирован за счет мер Европейской экономической зоны по адаптации к изменению климата.

На открытии 15 сентября в программе Музыкальные выступления: саксофонист Хенри Арукюла, мужской хор Тюрнпу и другие.

Мастер-класс «Осенний уход за садовыми грядками и подготовка к зиме», который проведет преподаватель садоводства Таллиннского прикладного колледжа.

Занятия для детей от преподавателей Коплиской школы по интересам.

Экскурсия по саду на эстонском, английском и русском языках.

Праздничный торт.

Фотовыставка «Огород Пельгуаэд сквозь года».