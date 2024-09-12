Петушинский районный суд Владимирской области сегодня начал рассматривать уголовное дело против адвокатов погибшего Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. По версии следствия, они, «используя свой статус», помогали Навальному руководить «экстремистским сообществом», когда якобы передавали его письма соратникам. Защита настаивает, что состава преступления нет, а обвинение строится на «вторжении в адвокатскую тайну».
«Вторжение в адвокатскую тайну»: во Владимирской области начался суд над бывшими защитниками Навального
Петушинский районный суд Владимирской области, в котором сегодня началось рассмотрение дела адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, находится около ИК-2 в Покрове, куда оппозиционный политик Алексей Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.
Теперь Кобзев (защищавший Навального с 2011 года до своего ареста), а также Сергунин и Липцер (недолго участвовавшие в защите политика, когда он сидел в колонии в Покрове), сами оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе - часть 2 статьи 282.1 УК РФ. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, они «использовали свой статус» и регулярно передавали сообщения Навального его соратникам.
Соратники политика со ссылкой на материалы уголовного дела в отношении адвокатов рассказывали, что, по версии следствия, обмен сообщениями происходил путем «устной передачи» между Навальным и соратниками, а также путем «получения от них и передачи Навальному и обратно писем и другой корреспонденции, с использованием для этого различных каналов связи, в том числе электронных почтовых сервисов». Тем самым, как считает следствие, Навальный «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества», а адвокаты вошли в его состав.
«Экстремистским сообществом» власти России считали Навального и его соратников. По этому делу Алексей Навальный в начале августа 2023 года был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Процесс по «экстремистскому» делу был засекречен. Колония особого режима «Полярный волк» для Навального была найдена за Полярным кругом в поселке Харп на Ямале, где 16 февраля он погиб. Соратники Навального считают, что он был убит.
Что говорит сторона защиты
Адвокат Андрей Гривцов, защищающий Вадима Кобзева, сказал Би-би-си, что в деле допущены серьезные процессуальные нарушения. Во-первых, «следствие должно было установить, где именно и с какой целью адвокаты якобы вступили в экстремистское сообщество, но эти обстоятельства остались "неустановленными"», объяснил Би-би-си Гривцов. Это, по его словам, в принципе не позволяет определить подсудность дела конкретному суду.
Гривцов также считает, что в деле не доказано само наличие состава «экстремистского» преступления - вступления его коллег в «экстремистское сообщество» с целью совершения или планирования экстремистского преступления. «Участием в экстремистском сообществе не может быть признан обмен любой информацией между предполагаемым лидером и членами этого сообщества - для этого нужно доказать, что конкретная информация была напрямую связана с экстремистской деятельностью. При этом даже политические заявления не могут расцениваться как экстремистские», - считает защитник.
Наконец, наиболее вопиющим нарушением, по словам Гривцова, является вторжение в адвокатскую тайну, поскольку все обвинение построено на материалах общения между Навальным и его защитниками. Полученные таким образом доказательства защитник Вадима Кобзева считает недопустимыми.
Защита настаивает, что адвокаты Навального оказывали ему «юридическую помощь, а не занимались никакой политической деятельностью».
Заседание суда по делу адвокатов будет открытым. По прогнозу Гривцова, процесс над его коллегами может продлиться несколько месяцев.
Как развивалось экстремистское дело
Так называемое «экстремистское дело» в отношении Алексея Навального появилось летом 2023 года и стало для него третьим. Его обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых - о создании экстремистского сообщества.
Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
А уже в начале октября 2023 года правоохранительные органы пришли с обысками к адвокатам политика - Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Обыски тогда прошли и в московской адвокатской коллегии «Далет», в ней состоят Игорь Сергунин и Алексей Липцер. После этого все трое были задержаны и арестованы.
В эту же коллегию входит и адвокат Ольга Михайлова, также не раз защищавшая в суде оппозиционера. В начале января 2024 года она сообщила, что ей предъявили заочное обвинение по делу об участии в «экстремистском сообществе». Незадолго до ареста она уехала из России. «После арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно», - написала Михайлова, добавив, что надеется быть «более полезной на свободе, а не в колонии».
Весной этого года во время заседания Басманного районного суда по продлению меры пресечения следователь сообщил, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу, писала «Медиазона» (признана в России «иноагентом»).
В конце августа Кобзев и Липцер пытались добиться в Верховном суде, чтобы их судили в Москве, а не во Владимирской области. Они также доказывали, что это дело вообще не подсудно Петушинскому суду. Игорь Сергунин такое ходатайство не подавал.
Как объяснил Би-би-си адвокат Андрей Гривцов, защищающий Вадима Кобзева, перенос дела в Москву по закону был возможен, поскольку все обвиняемые, защитники и большинство свидетелей проживают в столице. Из-за перевода во Владимирскую область Кобзец и Липцер лишились возможности регулярно встречаться с близкими и адвокатами и получать передачи, заявляли адвокаты на заседании.
Еще более важно, что следователи не установили место совершения, по их версии, «экстремистского» преступления, как регламентировано Пленумом Верховного суда, отметил Гривцов, а значит - не доказали, что это дело подсудно именно Петушинскому суду. К тому же Навальный сидел во Владимирской области не только в колонии в Покрове (который относится к подсудности Петушинского суда), но и в другой колонии - в Коврове.
Подсудимые доказывали, что Петушинский суд Владимирской области, в котором они защищали Навального в его спорах с колонией, не сможет сохранить объективность и беспристрастность в этом деле, писала «Медиазона».
Однако Верховный суд счел, что никаких нарушений в определении подсудности нет, и переносить процесс в Москву отказался, сказал Би-би-си Гривцов.