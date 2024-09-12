«Вторжение в адвокатскую тайну»: во Владимирской области начался суд над бывшими защитниками Навального

Петушинский районный суд Владимирской области, в котором сегодня началось рассмотрение дела адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, находится около ИК-2 в Покрове, куда оппозиционный политик Алексей Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.

Теперь Кобзев (защищавший Навального с 2011 года до своего ареста), а также Сергунин и Липцер (недолго участвовавшие в защите политика, когда он сидел в колонии в Покрове), сами оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе - часть 2 статьи 282.1 УК РФ. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, они «использовали свой статус» и регулярно передавали сообщения Навального его соратникам.

Соратники политика со ссылкой на материалы уголовного дела в отношении адвокатов рассказывали, что, по версии следствия, обмен сообщениями происходил путем «устной передачи» между Навальным и соратниками, а также путем «получения от них и передачи Навальному и обратно писем и другой корреспонденции, с использованием для этого различных каналов связи, в том числе электронных почтовых сервисов». Тем самым, как считает следствие, Навальный «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества», а адвокаты вошли в его состав.