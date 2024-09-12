4800 евро на ремонт: кошка арендатора использовала паркет в квартире в качестве туалета

«Когда Карин пришла проверить квартиру перед окончанием аренды, ее поразил отвратительный запах кошачьей мочи, - рассказала юрист компании Rendin Герда Эско.

При передаче квартиры арендатор признал, что кошка мочилась на пол и порвала штору в ванной, и согласился компенсировать владельцу затраты. Подписывая договор, Карин знала, что арендаторы переезжают с маленькой собакой, но о кошках не было и речи, и их содержание на арендуемой площади не было разрешено.

«Мы дали арендодателю рекомендации по составлению иска о возмещении ущерба. Поскольку арендатор согласился покрыть затраты, мы попросили арендодателя отправить требования и счета напрямую арендатору и установить разумный дополнительный срок для оплаты. К сожалению, арендатор не ответил на эти письма», - объясняет Герда Эско.

После, при более тщательном осмотре, Карин обнаружила, что ковер в прихожей был полностью пропитан кошачьей мочой и ужасно вонял. Кроме того, кошка также использовала в качестве лотка паркет в туалете, который в результате полностью вздулся.

Чтобы удалить запах мочи, Карин выбросила ковер в прихожей, выстирала все остальные ковры и занавески в квартире. Кроме того, она заказала в клининговой компании тщательную генеральную уборку всей арендуемой площади, но запах не удалось устранить даже специальными химическими средствами.