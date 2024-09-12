Владелица квартиры в Эстонии Карин (имя изменено) долгое время сдавала ее приятной молодой паре. Все было прекрасно до тех пор, пока не пришло время проверить квартиру перед окончанием аренды.
4800 евро на ремонт: кошка арендатора использовала паркет в квартире в качестве туалета
«Когда Карин пришла проверить квартиру перед окончанием аренды, ее поразил отвратительный запах кошачьей мочи, - рассказала юрист компании Rendin Герда Эско.
При передаче квартиры арендатор признал, что кошка мочилась на пол и порвала штору в ванной, и согласился компенсировать владельцу затраты. Подписывая договор, Карин знала, что арендаторы переезжают с маленькой собакой, но о кошках не было и речи, и их содержание на арендуемой площади не было разрешено.
«Мы дали арендодателю рекомендации по составлению иска о возмещении ущерба. Поскольку арендатор согласился покрыть затраты, мы попросили арендодателя отправить требования и счета напрямую арендатору и установить разумный дополнительный срок для оплаты. К сожалению, арендатор не ответил на эти письма», - объясняет Герда Эско.
После, при более тщательном осмотре, Карин обнаружила, что ковер в прихожей был полностью пропитан кошачьей мочой и ужасно вонял. Кроме того, кошка также использовала в качестве лотка паркет в туалете, который в результате полностью вздулся.
Чтобы удалить запах мочи, Карин выбросила ковер в прихожей, выстирала все остальные ковры и занавески в квартире. Кроме того, она заказала в клининговой компании тщательную генеральную уборку всей арендуемой площади, но запах не удалось устранить даже специальными химическими средствами.
Затем Карин заказала услугу озонирования в надежде, что хотя бы озоновый газ сможет устранить запах. К сожалению, это тоже не помогло, и через несколько дней запах вернулся. «Поставщик услуги озонирования сказал, что если моча попала под паркет, то озоновый газ не поможет, и, вероятно, потребуется заменить пол», - описывает сложившуюся ситуацию Карин.
«Замена пола - дорогое и трудозатратное предприятие, и это было последним средством в данной ситуации, поэтому мы посоветовали арендодателю еще раз попробовать обработать полы специальным химическим средством для удаления запаха мочи. Также мы попросили арендодателя получить письменные показания от третьих лиц для подтверждения запаха», - говорит Герда Эско.
Ни генеральная уборка, ни озонирование, ни химические средства не помогли, и Карин решила удалить паркет в туалете. Она сняла плинтусы и в других комнатах, и выяснился печальный факт: кошка ходила в туалет на пол и в кухне, и в гостиной, и в прихожей, так что единственным вариантом избавления от запаха было заменить весь паркет в квартире.
«Мы попросили арендодателя получить альтернативные предложения от строительных компаний для ремонта и представить их арендатору. Поскольку арендатор не ответил на предыдущие письма Карин, мы порекомендовали ей установить арендатору конкретный срок для ответа на предложения или предоставления собственных предложений и, по истечении срока и отсутствии ответа, выбрать подходящего подрядчика самостоятельно», - рассказал юрист Rendin.
«После оценки всех обстоятельств оказалось, что сумма на уборку и ремонт составляет 4800 евро. Арендатор не ответил на окончательный иск арендодателя, поэтому мы возместили ему ущерб и подали иск к арендатору с возможностью оплаты долга по графику платежей», - объясняет Эско.
По ее словам, на решение проблемы и восстановление квартиры в пригодное для аренды состояние ушло около двух месяцев.