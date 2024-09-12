АНАЛИЗ Бизнес предупреждает: налог на недвижимость ударит по технологическим компаниям и затормозит крупные инвестиции

Неожиданно среди обсуждающихся в правительстве вариантов налогообложения компаний фаворитом стала некая форма налога на активы предприятий. Это не налог на прибыль, о котором говорится в коалиционном соглашении, и не упоминавшийся ранее налог на фонд заработной платы, на который наложили вето социал-демократы и партия «Ээсти 200». Речь идет именно о чем-то, что напоминает налог на недвижимость.