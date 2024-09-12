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АНАЛИЗ Бизнес предупреждает: налог на недвижимость ударит по технологическим компаниям и затормозит крупные инвестиции

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Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг может стать крупнейшим плательщиком налога на недвижимость в Эстонии.
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг может стать крупнейшим плательщиком налога на недвижимость в Эстонии. Фото: Tairo Lutter

Неожиданно среди обсуждающихся в правительстве вариантов налогообложения компаний фаворитом стала некая форма налога на активы предприятий. Это не налог на прибыль, о котором говорится в коалиционном соглашении, и не упоминавшийся ранее налог на фонд заработной платы, на который наложили вето социал-демократы и партия «Ээсти 200». Речь идет именно о чем-то, что напоминает налог на недвижимость.

Перевод: Ева Ойжинская

Рассматриваются два варианта: сбор на основе баланса и налог с чистых активов (собственного капитала) по ставке 0,5%. В общей сложности планируется собрать около 200 миллионов евро налоговых поступлений.

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