Неожиданно среди обсуждающихся в правительстве вариантов налогообложения компаний фаворитом стала некая форма налога на активы предприятий. Это не налог на прибыль, о котором говорится в коалиционном соглашении, и не упоминавшийся ранее налог на фонд заработной платы, на который наложили вето социал-демократы и партия «Ээсти 200». Речь идет именно о чем-то, что напоминает налог на недвижимость.
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АНАЛИЗ ⟩ Критики предупреждают: налог на недвижимость ударит по технологическим компаниям и затормозит крупные инвестиции
Перевод: Ева Ойжинская
Рассматриваются два варианта: сбор на основе баланса и налог с чистых активов (собственного капитала) по ставке 0,5%. В общей сложности планируется собрать около 200 миллионов евро налоговых поступлений.