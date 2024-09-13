Нарвский языковой лицей так же, как и другие муниципальные школы Нарвы, начал новый учебный год с перехода на 100-процентное обучение на эстонском языке в первых и третьих классах.

По словам директора лицея Надежды Черкашиной, ожидалось, что будет только два первых класса, но в итоге набралось три. Четвертых класса тоже три, много учеников пришло из Пяхклимяэской школы и из закрывшейся Солдинаской школы. Есть классы детей с особыми потребностями, и они тоже пытаются учиться на эстонском языке.

«В четвертых классах ввели группу продленного дня, которая по своей сути является консультационными часами, где можно получить помощь и поддержку. Если в первом классе домашние задания почти не задают, то в четвертом они уже есть, и если ребенку нужна помощь, он всегда может прийти за консультацией», - рассказала директор. Она добавила, что эти консультации не обязательны.

Вспомогательные учебные материалы по традиции клеят на стены в классе. Фото: Диана Харламова

Rus.Postimees побывал на нескольких уроках в первых классах. Преподавание на эстонском не выглядело, как что-то необычное. Учителя стараются добавить как можно больше интерактива - готовят для детей специальные карточки, включают им развлекательные видео, танцуют, играют в игры и стараются вовлекать в процесс всех учеников, общаться с ними, задавать вопросы.