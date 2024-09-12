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ИССЛЕДОВАНИЕ Надежды людей на будущие пенсии неоправданно высоки

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Пенсионер. Иллюстративное фото.
Пенсионер. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Значительная часть жителей Эстонии полагает, что пенсия составит гораздо большую долю от их прежнего дохода, чем это есть на самом деле, как показало свежее исследование.

Перевод: Сергей Светлов

Согласно исследованию Kantar Emor, проведенному по заказу LHV в июне, 49% людей, присоединившиеся ко II пенсионной ступени, считают, что средняя пенсия в Эстонии составит 41-60% от прежнего дохода, а 16% полагают, что она будет составлять 61-80%.

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