В Финляндии закрывается рекордное число ресторанов, также растет количество банкротств

Согласно статистическим данным Asiakastieto, в этом году в ресторанном секторе закрылось на 80 процентов больше предприятий, чем годом ранее.

Также число банкротств выросло до рекордного уровня.

«Дна еще не достигли. В этом году будет закрыто еще больше ресторанов», - говорит исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи.

На ситуацию повлияли такие факторы, как рост расходов из-за пандемии коронавируса и войны в Украине, а также снижение покупательной способности населения.

Большинство ресторанов закрывается без банкротства. В этом году в период с января по август из бизнеса ушел 691 ресторан, в то время как годом ранее эта цифра составила 382.