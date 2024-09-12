Аксессуары к огнестрельному оружию и лопасти для дронов: что было изъято на границе с Россией после перехода Эстонии на полный таможенный контроль

С 8 августа 2024 года все без исключения направляющиеся в Россию проходят таможенный контроль. Ужесточение процедуры руководство Эстонии объясняло потребностью усилить противодействие перевозке санкционных товаров в Россию.

«Если в первые семь месяцев этого года и без полного таможенного контроля мы выявляли в среднем 22 нарушения в день, то с введением полного таможенного контроля их число сократилось до 18. Это показывает, что введение полного таможенного контроля стало ясным предупредительным сигналом для пересекающих границу», - считает заместитель генерального директора по таможенным вопросам Налогово-таможенного Департамента Урсула Риймаа.

Больше всего нарушений было зафиксировано на пограничном пункте в нарве - 399, 100 нарушений было выявлено в Лухамаа и 84 нарушения в Койдула.

По словам Риймаа, переход на полный таможенный контроль был важным шагом для обеспечения соблюдения международных санкций и предотвращения перемещения запрещенных товаров, включая военные предметы, в Россию.

«С момента введения санкций сотрудники MTA заблокировали значительное количество товаров, подпадающих под санкции, которые пытались попасть в Россию. Так же, как и ранее, в последние месяцы были обнаружены запрещенные товары, такие как части и аксессуары к огнестрельному оружию, запчасти для автомобилей и машин, аккумуляторы и лопасти для дронов, радиоприемники, подводная камера, акваланг», - добавила она.

Риймаа отметила, что наиболее частым нарушением на границе остаются попытки вывоза евро в Россию. «Банкноты стран Европейского союза запрещено вывозить в Россию, и хотя Европейская комиссия указала на возможность исключений без конкретных объемов, евро не является официальным платежным средством в России, поэтому мы просим пересекающих границу соблюдать действующий запрет, а не искать исключения», - сказала она.

Кроме того, за этот месяц были выявлены случаи повторных нарушений, ошибки с товарными кодами в таможенных декларациях, подделка документов и прочее. «Особенно выделяется пограничный пункт в Лухамаа», - подчеркнула Риймаа, добавив, что преднамеренное нарушение санкций является преступлением, расследование которого проводит Полиция безопасности, а уголовное дело ведет прокуратура.

С 2022 года, когда были введены международные санкции и началась полномасштабная война, было проведено более 100 000 таможенных проверок и выявлено более 10 000 нарушений.