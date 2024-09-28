Потомственный горожанин с 1794 года Эдуард Кольхоф vs город Таллинн

В административном делении Таллинна такого района как Старый город - нет. Жемчужина ЮНЕСКО является всего лишь частью Кесклинна со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Я нахожусь на улицах Старого города с 9 до 18 часов практически ежедневно в течение 30 лет. Наверное, кому-то покажется, что я сейчас веду себя, как старый дед, которому хочется побухтеть на весь мир. Но, как говорится, больше не могу молчать», - начинает Кольхоф рассказ о наболевшем.