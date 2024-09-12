Видео Олимпийский медалист после падения ушел из большого спорта: ужас был слишком велик

30-летний Танде завоевал золото в командном зачете в составе сборной Норвегии на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Теперь он заявил, что завершает карьеру, главная причина такого решения: появившийся страх перед прыжками с трамплина.

«Страх перед прыжками с трамплина стал сильнее радости от этого вида спорта. Поэтому я чувствую, что единственный правильный выбор - уйти», - рассказал Танде в интервью VG.

В марте 2021 года Танде сильно упал с трамплина в Планице (Словения). Удар норвежца о землю было настолько силен, что спортсмена ввели в искусственную кому, однако ему все же удалось вернуться в высший спорт.

«Думаю, я все еще способен побеждать на самом высоком уровне. Но я знаю, что мой страх перед прыжками с трамплина слишком велик, чтобы достичь этого уровня. Страх - это то, что осталось после того падения в Планице», - сказал Танде.

Помимо олимпийского золота, в 2018 году Танде завоевал индивидуальную золотую медаль чемпионата мира по прыжкам с трамплина. Остальные медали чемпионата мира – три золотые и одна бронзовая – были завоеваны в командном зачете. На его счету восемь побед на этапах серии Кубка мира, последняя из которых пришлась на март 2022 года в Осло.