В среду базовая процентная ставка для большинства жилищных кредитов - шестимесячный Euribor - упала до самого низкого уровня за последние 18 месяцев, составив 3,276%. Всего за три месяца Euribor снизился почти на 13%.
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Заемщики могут радоваться: Euribor резко снизился еще до сегодняшнего решения ЕЦБ по процентной ставке
Перевод: Сергей Светлов
Процентная ставка Euribor на межбанковском денежном рынке связана с базовыми процентными ставками Европейского центрального банка (ЕЦБ). В четверг члены совета управляющих ЕЦБ собрались для обсуждения уже второго в этом году понижения процентных ставок. Окончательное решение будет объявлено в четверг днем, 12 сентября.