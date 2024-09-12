Семейный врач: повышение платы за визит к врачам-специалистам усилит давление на семейных врачей и центры здоровья

По словам семейного врача и члена правления Эстонского союза центров здоровья первичного уровня Аннели Тальвик, первичная медпомощь уже находится под давлением, и, к сожалению, уже и на прием к семейному врачу выстраиваются очереди.

«Мы видим, что повышение платы за визит к врачу в других сферах здравоохранения приведет к еще большему давлению на врачей общей практики и к росту посещений центров здоровья. В Союзе центров первичной помощи мы готовы приложить усилия, чтобы обеспечить людям доступ к постоянной первичной помощи, даже если наша нагрузка еще больше возрастет», - заверила Тальвик.

По ее словам, значительное увеличение числа пациентов потребует от центров здоровья срочно реорганизовать свою работу. «Привлечь дополнительные ресурсы, нанять дополнительный персонал, оптимизировать использование площадей и, наряду с этим, адаптировать IT-системы и уделить повышенное внимание кибербезопасности», - добавила Тальвик.

Эстонский союз центров здоровья первичного уровня предлагает расширить права медицинских центров на оказание первичной помощи и сделать пропорции финансирования здравоохранения справедливыми.

«Доля семейной медицины в бюджете здравоохранения должна быть увеличена, потому что налогоплательщику дешевле решать проблемы со здоровьем на первичном уровне, а пациенту, несомненно, проще получать услуги первичной помощи в одном месте, по потребности и оптимальным образом», - сказала Тальвик.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут предложила повысить плату за визит к врачу-специалисту с 5 до 20 евро для определенных групп пациентов. Повысить плату планируется за посещение EMO и всех врачей-специалистов, кроме семейных врачей.

В Эстонский союз центров здоровья первичного уровня входит 21 частный центр здоровья по всей Эстонии. В общей сложности члены союза обслуживают более 120 списков пациентов, в них работают более 800 человек медицинских работников и вспомогательного персонала. Цель союза - способствовать устойчивому и сильному первичному здравоохранению через здоровую бизнес-среду.