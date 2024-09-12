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В Таллинне у владельца изъяли 86 собак: условия их содержания ужасают

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В таких условиях жили собаки.
В таких условиях жили собаки. Фото: PTA

Вчера Сельскохозяйственный и пищевой департамент изъял у владельца 86 собак. Животные содержались в неприемлемых условиях, что представляло риск для их здоровья.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и пищевого департамента Кароль Лауримаа, условия содержания собак были ужасными.

«Животных содержали в частном доме в районе Кристийне, где полы в помещении были загрязнены собачьими экскрементами. Животные не имели доступа к чистой питьевой воде, им не хватало кислорода в дополнение к недостаточному пространству для передвижения», - описала Лауримаа.

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