Из-за сокращения расходов Эстония останется без морского ветропарка

Еще полгода назад шла речь о том, что государство предоставит такие меры поддержки, которые сделают возможным строительство ветропарка мощностью не менее 1000 мегаватт. Однако свежий план Министерства климата предлагает поддержку для строительства ветропарка вдвое меньшей мощности. Министерство климата под руководством Йоко Алендер (Партия реформ) представило законопроект вечером в прошлую пятницу, а вчера в Эстонской палате возобновляемой энергии с ним ознакомили предпринимателей.