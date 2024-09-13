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Из-за сокращения расходов Эстония останется без морского ветропарка

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Согласно новому плану, правительство хочет построить настолько небольшой морской ветропарк, что браться за его строительство никто не станет - это невыгодно. На фото: морской ветропарк в Дании.
Согласно новому плану, правительство хочет построить настолько небольшой морской ветропарк, что браться за его строительство никто не станет - это невыгодно. На фото: морской ветропарк в Дании. Фото: Andrus Karnau

Из-за урезанной схемы поддержки, предложенной новым министром климата Йоко Алендер, строительство первого морского ветропарка в Эстонии отменяется.

Перевод: Ева Ойжинская

Еще полгода назад шла речь о том, что государство предоставит такие меры поддержки, которые сделают возможным строительство ветропарка мощностью не менее 1000 мегаватт. Однако свежий план Министерства климата предлагает поддержку для строительства ветропарка вдвое меньшей мощности. Министерство климата под руководством Йоко Алендер (Партия реформ) представило законопроект вечером в прошлую пятницу, а вчера в Эстонской палате возобновляемой энергии с ним ознакомили предпринимателей.

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