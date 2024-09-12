В состоявшемся вчера первом туре шахматной Олимпиады сборная Эстонии в составе гроссмейстера Кайдо Кюлаотса, международного мастера Тарво Зеэмана, гроссмейстера Меэлиса Канепа и Андрея Тимошина разгромила Кувейт со счетом 4:0. Женская сборная в составе гроссмейстера Маргарет Олде, чемпионки ФИДЕ Софьи Блохиной, чемпионки ФИДЕ Трийн Нарва и кандидата в чемпионы Греты Олде также выиграла у Ливана со счетом 4:0.
Эстонские шахматисты в первом туре Олимпиады вчистую разгромили соперников
Больших сюрпризов в стартовом туре Олимпиады не произошло, фавориты встретились со значительно более слабыми командами.
Сегодня в 16.00 стартует второй тур шахматной Олимпиады, в котором мужская сборная Эстонии встретится с представителями Сербии, а женская – с командой Коста-Рики.