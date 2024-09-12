Эстонские шахматисты в первом туре Олимпиады вчистую разгромили соперников

В состоявшемся вчера первом туре шахматной Олимпиады сборная Эстонии в составе гроссмейстера Кайдо Кюлаотса, международного мастера Тарво Зеэмана, гроссмейстера Меэлиса Канепа и Андрея Тимошина разгромила Кувейт со счетом 4:0. Женская сборная в составе гроссмейстера Маргарет Олде, чемпионки ФИДЕ Софьи Блохиной, чемпионки ФИДЕ Трийн Нарва и кандидата в чемпионы Греты Олде также выиграла у Ливана со счетом 4:0.