Партию «Ээсти 200» покинул один из ее учредителей

Перевод: Павел Соболев

Аламяэ пояснил, что шесть лет назад он вместе с единомышленниками основал политическую партию, чтобы привнести новый взгляд и идеи в эстонскую политику.

«Опубликованный 2 мая 2018 года манифест «Ээсти 200» по-прежнему очень актуален, а миссия партии продолжает оставаться верной и необходимой в эстонском обществе. Я рад, что Кристина Каллас избрана новым председателем партии, и желаю ей и всем членам партии сил в продвижении «Ээсти 200» вперед», - сказал он.

Он добавил, что принял решение выйти из партии, потому что на личном уровне он чувствует, что как предприниматель он не может вносить идеи, будучи членом партии, или оказывать положительное влияние на Эстонию, без сопровождения теорий заговора, оказывающих тревожащее и утомляющее воздействие.

«Я считаю, что разумно сосредоточить внимание на своем основном деле - предпринимательстве», - сказал Аламяэ.

По словам руководителя «Ээсти 200» Кристины Каллас, Прийт Аламяэ находился в партии с первого дня ее создания и является одним из главных героев в истории организации.

«Три недели назад Прийт позвонил и сообщил о своем решении, сказав, что не может вести бизнес в ситуации, когда активность в общественной жизни очень сильно мешает предпринимательству. Это прискорбно не только для «Ээсти 200», но и для всей Эстонии, что очень успешным предпринимателям приходится отказываться от активного участия в общественной жизни, чтобы защитить свой бизнес и сотрудников. Мы хотим, чтобы в политике участвовали предприниматели и эксперты в своей области, но в последние годы в Эстонии сложилось мнение, что предприниматели действуют только ради собственной выгоды. Такое отношение вредит нам всем», - прокомментировала Каллас.

Она добавила, что Аламяэ по-прежнему является сторонником мировоззрения «Ээсти 200».

Прийт Аламяэ более 20 лет руководит IT-компанией AS Nortal, а также является одним из основателей Детского фонда Клиникума Тартуского университета.