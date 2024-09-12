По данным Регистра государственных закупок, Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии закупает туристические услуги для себя и подведомственных учреждений на четыре миллиона евро.
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Щедрый тендер ⟩ Одно из министерств закупает туристические услуги на миллионы евро
В рамках тендера Министерство регионального развития и сельского хозяйства ищет поставщика, который будет оказывать различные туристические и транспортные услуги, в том числе по организации зарубежных поездок.
В обязанности поставщика входит планирование путешествия, организация транспорта и проживания по всему миру, бронирование билетов и страховки, визовое обслуживание, услуги трансфера и аренды, доставка проездных документов.