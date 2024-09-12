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Щедрый тендер Одно из министерств закупает туристические услуги на миллионы евро

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: D-VISIONS / Shutterstock

По данным Регистра государственных закупок, Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии закупает туристические услуги для себя и подведомственных учреждений на четыре миллиона евро.

В рамках тендера Министерство регионального развития и сельского хозяйства ищет поставщика, который будет оказывать различные туристические и транспортные услуги, в том числе по организации зарубежных поездок.

В обязанности поставщика входит планирование путешествия, организация транспорта и проживания по всему миру, бронирование билетов и страховки, визовое обслуживание, услуги трансфера и аренды, доставка проездных документов.

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