Полиция просит помощи в поисках пропавшего 15-летнего Давида

Давид покинул учебное заведение в Кастре вечером в среду, 11 сентября, и не вернулся. Мальчик может быть как в Тарту, так и в Таллинне. У него нет с собой телефона.

Его рост - 183 см, спортивное телосложение. Когда он вышел из школы, он был одет в черную футболку и черные спортивные штаны, на ногах были белые кроссовки Nike. Возможно, у него с собой пятнистая спортивная сумка зеленоватого оттенка.

Полиция просит всех, кто видел Давида или имеет информацию о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.