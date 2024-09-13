Группа российских политиков и общественных деятелей получила трибуну в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С антипутинскими активистами будет работать представитель Эстонии, депутат Рийгикогу от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс . Мы спросили его о смыслах решения, которое, по заявлениям политэмигрантов РФ, позволит усилить давление на путинский режим.

О начале работы российских оппозиционеров в ПАСЕ 10 сентября сообщил «Антивоенный Комитет России». «Речь на встрече шла об эффективности санкций, недопустимости дискриминации по гражданству, - сказано в сообщении антипутинской организации. - Работа с ПАСЕ продолжится в составе контактной группы, координировать которую будет Дмитрий Гудков». Координатором совместной работы со стороны ПАСЕ стал спецдокладчик по России Ээрик-Нийлес Кросс. Rus.Postimees узнал у него о смыслах происходящего.