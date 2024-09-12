Потеря клиентов вынуждает валгаского производителя обуви MoonTTM планировать масштабные сокращения, которые в итоге также могут привести и к прекращению производства, пишет Äripäev.
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Эстонский производитель обуви анонсировал крупные сокращения и допускает закрытие производства
Перевод: Павел Соболев
Производитель обуви обратился в Кассу по безработице за помощью и консультациями на предмет того, как продолжать работу, если больше нет заказов и клиентов. «Мы не знаем точно, что может произойти», - сказала генеральный директор компании Маргит Кыйв.