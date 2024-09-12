Беспрецедентное наказание: сразу 43 человека получили пожизненную дисквалификацию

В список входят футболисты и связанные с футболом люди, такие как трое бывших игроков сборной Китая и Сон Джун Хо, который представлял Южную Корею в финале чемпионата мира.

Масштабная антикоррупционная кампания в китайском футболе продолжается с 2022 года. Власти предприняли усилия по решению проблем, связанных с договорными матчами и ставками.

Было расследовано более 120 матчей с участием 83 игроков, судей, тренеров и официальных лиц клуба. На сегодняшний день осуждено 44 человека, 34 из которых приговорены к тюремному заключению.

Например, южнокорейец Сон Джун Хо находился под стражей властями Китая с мая 2023 года. Джун Хо, который представлял Южную Корею на финале чемпионата мира по футболу 2022 года, был обвинен в договорных матчах и получении взяток.

Китайский футбольный союз и сам ранее находился под следствием по подозрению в коррупции. В марте этого года бывший председатель союза Чэнь Сююань был приговорен к пожизненному заключению – он за годы своей работы в качестве взяток получил почти 10 миллионов евро.