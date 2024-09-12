Эстонии будет предоставлено дополнительное финансирование от Европейской комиссии, которое позволит внедрить IT-системы для «более полного обзора» граждан третьих стран, прибывающих на Шенгенскую территорию и покидающих ее. Правительство Эстонии сегодня утвердило соответствующие изменения в программе по управлению границами и визовой политике Европейского союза, предложенные Министерством внутренних дел.
Эстония получит более двух миллионов евро на «Умную границу»
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, этот проект имеет международное значение. «Как страна, отвечающая за безопасность восточной границы ЕС, мы несем ответственность за безопасность всей Шенгенской зоны. Именно безопасность и точное знание о движении через наши границы обеспечивают открытость и функционирование Шенгенской зоны, что касается не только перемещения людей, но и товаров. В общем плане, открытость и функционирование Шенгенской зоны - это основа бесперебойного функционирования и конкурентоспособности нашего экономического пространства и Европы в целом», - подчеркнул Ляэнеметс.
Общий объем финансирования проекта таким образом увеличится до 53 млн евро, из которых два миллиона пойдут на внедрение европейской программы «Умные границы». Дополнительные средства позволят запустить системы одновременно с другими государствами-членами.
Системы контроля въезда и выезда (EES) и Европейская система информации о поездках и разрешениях (ETIAS) используются для пограничного контроля, миграционного надзора, визовых процедур, а также борьбы с терроризмом и серьезной преступностью. Системы обрабатывают данные иностранных граждан из третьих стран, которые пересекают границу ЕС на короткий срок. Данные граждан и жителей Эстонии и ЕС в информационные системы не вносятся и не обрабатываются.
Ранее Эстония уже приобрела и установила на внешней границе дроны, наземные и водные патрульные средства, различные камеры, радары и другие современные средства наблюдения и охраны.