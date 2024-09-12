Нетрезвые мужчины развели в центре города костер и улеглись рядом с ним спать

Спасатели, прибыв на место, увидели, что в зеленой зоне близ берега потрескивает костер, а рядом с ним спят двое мужчин. Судя по количеству тары, разбросанной у костра, можно было сделать вывод, что вечеринка в этом месте продолжалась уже давно. Там было около десяти бутылок из-под горячительных напитков.