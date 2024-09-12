В ночь на четверг спасателей вызвали на побережье Эмайыги; неподалеку от 23-этажной высотки Tugitorn в центре Тарту был разведен костер, рядом с которым спали двое мужчин.
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Нетрезвые мужчины развели в центре города костер и улеглись рядом с ним спать
Перевод: Павел Соболев
Спасатели, прибыв на место, увидели, что в зеленой зоне близ берега потрескивает костер, а рядом с ним спят двое мужчин. Судя по количеству тары, разбросанной у костра, можно было сделать вывод, что вечеринка в этом месте продолжалась уже давно. Там было около десяти бутылок из-под горячительных напитков.