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Нетрезвые мужчины развели в центре города костер и улеглись рядом с ним спать

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Тартуским спасателям пришлось отреагировать на довольно необычный вызов.
Тартуским спасателям пришлось отреагировать на довольно необычный вызов. Фото: Jürgen Puistaja

В ночь на четверг спасателей вызвали на побережье Эмайыги; неподалеку от 23-этажной высотки Tugitorn в центре Тарту был разведен костер, рядом с которым спали двое мужчин.

Перевод: Павел Соболев

Спасатели, прибыв на место, увидели, что в зеленой зоне близ берега потрескивает костер, а рядом с ним спят двое мужчин. Судя по количеству тары, разбросанной у костра, можно было сделать вывод, что вечеринка в этом месте продолжалась уже давно. Там было около десяти бутылок из-под горячительных напитков.

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