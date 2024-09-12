В ночь на четверг спасателей вызвали на побережье Эмайыги; неподалеку от 23-этажной высотки Tugitorn в центре Тарту был разведен костер, рядом с которым спали двое мужчин.
Для подписчиков
Нетрезвые мужчины развели в центре города костер и улеглись спать
Перевод: Павел Соболев
Спасатели, прибыв на место, увидели, что в зеленой зоне близ берега потрескивает костер, а рядом с ним спят два человека. Судя по количеству тары, разбросанной у костра, можно было сделать вывод, что вечеринка в этом месте длилась уже долгое время: там было около десяти бутылок из-под горячительных напитков.