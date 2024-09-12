Нетрезвые мужчины развели в центре города костер и улеглись спать

Спасатели, прибыв на место, увидели, что в зеленой зоне близ берега потрескивает костер, а рядом с ним спят два человека. Судя по количеству тары, разбросанной у костра, можно было сделать вывод, что вечеринка в этом месте длилась уже долгое время: там было около десяти бутылок из-под горячительных напитков.