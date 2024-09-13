Что делать, если в Эстонию, как в Латвию, залетит российский ударный беспилотник?

С точки зрения обеспечения безопасности Эстонии важно, чтобы наша система противовоздушной обороны заметила движение подобного летательного объекта в сторону Эстонии до его входа в наше воздушное пространство. Важно идентифицировать летательный объект. Исходя из опубликованных в СМИ материалов, складывается впечатление, что в Румынии, Польше и Латвии дроны, нарушившие воздушное пространство, не были уничтожены по причине отсутствия полной уверенности в том, что это за объект. В некоторых случаях также не удалось окончательно определить, произошло ли на самом деле нарушение воздушного пространства. С точки зрения безопасности Эстонии и поддержания сдерживания НАТО было бы лучше всего, если бы наша противовоздушная оборона могла уничтожать такие дроны, попавшие в наше воздушное пространство. Однако уничтожение не обязательно, если наша система ПВО уверена, что такие дроны не представляют реальной угрозы и находятся под контролем.