К российскому беспилотнику, разбившемуся в субботу в Латвии, было прикреплено взрывное устройство. Как должна реагировать Эстония, если нечто подобное произойдет здесь: будь то крушение, атака или полет беспилотника через воздушное пространство страны?
Что делать, если в Эстонию, как в Латвию, залетит российский ударный беспилотник?
Перевод: Ева Ойжинская
Айвар Рийсалу, депутат Рийгикогу (Центристская партия)
В Эстонии есть общее согласие по вопросам обороны страны. Если что-то случится, например, упадет дрон, нужно сразу принять меры безопасности для защиты местных жителей. Затем нужно быстро реагировать через дипломатические каналы - направить ноту в Министерство иностранных дел России.
Местные силовые структуры, такие как Департамент внешней разведки и Министерство обороны, должны изучить ситуацию и выяснить, была ли это случайность или умышленная атака. Если это окажется целенаправленной атакой, нужно обсудить действия с партнерами по НАТО, так как это будет считаться военным инцидентом.
На данный момент маловероятно, что Россия совершит целенаправленную атаку на какой-либо конкретный объект. Хотя ситуация с безопасностью напряженная, она не настолько критична, чтобы Россия захотела и осмелилась атаковать наши объекты. Это стала бы основанием для того, чтобы задействовать пятую статью НАТО, чего Россия не хочет.
Ситуация с Латвией показывает, что качество наступательного оборудования настолько снизилось, что его невозможно контролировать с достаточной точностью, и оно может попасть куда угодно. И это печально, потому что фактор случайности ставит под угрозу безопасность людей. Однако, если сохранять спокойствие, мы сможем справиться с этим.
Рихо Террас, депутат Европарламента («Отечество»)
Если границу воздушного пространства Эстонии пересечет объект, предназначенный для атаки - например, боевой дрон с взрывным устройством - мы должны сделать всё возможное, чтобы его обезвредить. Конечно, при этом не подвергая угрозе инфраструктуру и жителей Эстонии.
Для этого Эстония должна ускорить развитие своей системы противовоздушной обороны (включая закупки). Необходимо предложить преобразовать миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии в миссию по воздушной обороне. Если в Эстонии произойдет инцидент, аналогичный латвийскому, в любом случае следует начать консультации в рамках 4-й статьи НАТО. Как известно, статья 4 не обязывает страны-члены к военному вмешательству в другом государстве-члене, но позволяет любому члену НАТО созвать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы.
Россия таким образом сознательно проверяет слабые места НАТО и готовность альянса к ответным действиям. Нужно со всей серьезностью реагировать на каждый боевой дрон, нарушивший воздушное пространство любого из государств-членов, поскольку от этого зависит авторитет альянса и безопасность всех нас.
Калев Стойческу, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне («Ээсти 200»)
Реакция Эстонии на проникновение российского дрона в ее воздушное пространство будет зависеть от обстоятельств в тот момент. Есть большая разница между случайным нарушением границы, что, конечно, не умаляет серьезности ситуации, и преднамеренным, запланированным вторжением.
После инцидента с дроном в Латвии Эстония должна еще внимательнее охранять свое воздушное пространство. На очевидную преднамеренную атаку дрона или другого вида нападения следует отвечать, но это решение должно быть принято вместе с союзниками по НАТО. Коллективная оборона НАТО подразумевает, что мы совместно с нашими союзниками анализируем инцидент или нападение и принимаем решение о том, как на это реагировать.
Это и есть ключевая сила сдерживания альянса. Противник, Россия, не знает, каким будет ответ НАТО до того, как примет свои решения. Это касается не только широкомасштабной агрессии, но и таких ситуаций, как атаки дронов.
Если военный дрон России войдет в воздушное пространство Эстонии, Эстония должна немедленно его обезвредить. Мы живем в мире, где путинская Россия орудует топором, и щепки летят то ближе, то дальше.
В любом случае Россию нужно предупреждать о последствиях, которые не будут ограничиваться только политическими заявлениями. После каждой (гибридной) атаки Россия пытается доказать свою невиновность, рассчитывая на опасения эскалации, которая пугает западный мир. Однако Эстония может снова стать ведущим примером для союзников.
Если атака России на Эстонию, включая атаку с использованием беспилотников, будет явно преднамеренной, Эстония вместе с союзниками ответит решительно и пропорционально.
Кристо Энн Вага, депутат Рийгикогу (Партия реформ)
Российская баллистическая ракета в воздушном пространстве Польши, дроны в воздушном пространстве Румынии, а теперь дрон с взрывчаткой падает на территорию Латвии. Если не реагировать на такое поведение, оно будет продолжаться, и в ближайшие месяцы мы можем снова увидеть подобные случаи со стороны российских вооруженных сил.
Путин понимает только силу, и при необходимости Эстония должна ее демонстрировать. Если российский дрон войдет в наше воздушное пространство, мы обязаны сделать все возможное, чтобы как можно скорее сбить его. Союзнические истребители, охраняющие воздушное пространство Эстонии, также должны реагировать на подобные инциденты.
Инициатива правительства «стена из дронов» нуждается в быстром развитии, чтобы не приходилось сбивать дешевые дроны дорогими ракетами, как это не раз делал Израиль для защиты своего воздушного пространства. Например, стоимость российского дрона Shahed-136, который упал в Латвии, составляет около 50 000 евро, а обычная зенитная ракета может стоить около миллиона евро. В воздушном пространстве Эстонии нужно создать систему защиты, которая позволит сбивать дроны с помощью электронных средств, а также наладить точный мониторинг, который можно будет использовать для наведения оружия на цель.
Анти Пооламетс, депутат Рийгикогу (EKRE)
Инцидент с дроном в Латвии напоминает, что война происходит не где-то далеко, а рядом, и мы, находясь рядом с агрессивным соседом, должны быть готовы как к опасным случайностям, так и к запланированным провокациям. Для повышения нашей готовности необходимо привлечь партнеров по НАТО. Этот случай является важным уроком для Эстонии, потому что наши возможности по нейтрализации дронов, которые случайно или намеренно вторгаются в наше воздушное пространство, мягко говоря, недостаточны - как в плане воздушного наблюдения, так и средств ПВО.
Учитывая, что дроны могут нести взрывчатку, необходимо иметь возможность сбивать их и с помощью электронных средств. Этот инцидент должен стать для нас сигналом о том, что нужно срочно вкладываться в быстро развивающуюся область. Учитывая наши ресурсы, именно защита от дронов и их развитие являются для Эстонии экономически доступными направлениями, что может позволить нам стать лидерами среди стран НАТО в этой области.
Райнер Сакс (Партия правых)
С точки зрения обеспечения безопасности Эстонии важно, чтобы наша система противовоздушной обороны заметила движение подобного летательного объекта в сторону Эстонии до его входа в наше воздушное пространство. Важно идентифицировать летательный объект. Исходя из опубликованных в СМИ материалов, складывается впечатление, что в Румынии, Польше и Латвии дроны, нарушившие воздушное пространство, не были уничтожены по причине отсутствия полной уверенности в том, что это за объект. В некоторых случаях также не удалось окончательно определить, произошло ли на самом деле нарушение воздушного пространства. С точки зрения безопасности Эстонии и поддержания сдерживания НАТО было бы лучше всего, если бы наша противовоздушная оборона могла уничтожать такие дроны, попавшие в наше воздушное пространство. Однако уничтожение не обязательно, если наша система ПВО уверена, что такие дроны не представляют реальной угрозы и находятся под контролем.
Россия массово использует различные боевые и разведывательные дроны. Их производят сейчас и будут продолжать производить в будущем, и Россия будет использовать их в течение очень долгих лет. Наблюдение за воздушным пространством и противовоздушная оборона от таких дронов должны быть неотъемлемой частью нашей обороноспособности. В настоящее время мы можем быть уверены, что российская армия сознательно не направляла ударные дроны в воздушное пространство стран-членов НАТО и не планирует начинать военные действия против стран-членов НАТО. Также, исходя из географической реальности, вероятность того, что ударный дрон, направленный против Украины, достигнет воздушного пространства Эстонии, очень мала. Однако в перспективе для защиты всей Эстонии важнейшим условием является наличие эффективной противовоздушной обороны против всех видов наступательных средств, используемых противником.
Эвелин Сепп, сопредседатель Партии зеленых
Эстония должна защищать свое воздушное пространство так же, как и свою наземную территорию. Это не право, а обязанность. В противном случае мы сами не соответствуем обязательствам НАТО.
Российский беспилотник со взрывчаткой должен быть поврежден и сбит, а еще лучше - перенаправлен обратно в Россию. Пусть каждый сам разбирается со своим мусором.
Это элементарно - ожидать, что российские беспилотники, не говоря уже о чем-то другом, не будут занимать место в воздушном пространстве НАТО!
Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел (Социал-демократическая партия Эстонии)
Российский дрон, упавший в Латвии, напоминает нам о том, что, хотя наши страны не являются прямыми участниками военного конфликта, мы вовлечены в скрытую войну, которая несет свои риски, и нам нельзя терять бдительность ни на минуту. Именно поэтому я систематически настаиваю на том, чтобы внутреннюю безопасность рассматривали в широком контексте безопасности наравне с военной обороной, и почему не могу согласиться с сокращениями в сфере внутренней безопасности даже в эти трудные времена. Напротив, перед лицом все более новых и разнообразных угроз мы должны развивать новые возможности и в области внутренней безопасности.
Хотя в случае с Латвией речь шла о военном дроне, все большую угрозу представляют и гражданские дроны, которые могут использоваться для самых разных, но с точки зрения нашей безопасности крайне опасных операций. Поэтому, будучи министром внутренних дел, я добивался того, чтобы при обновлении коалиционного соглашения летом мы договорились о развитии концепции «стены из дронов». Эта стена необходима для того, чтобы мы могли реагировать на новые угрозы, связанные с развитием технологий дронов, получивших беспрецедентный импульс во время войны в Украине - для лучшей защиты и охраны наших границ, а также крупных населенных пунктов и, конечно же, стратегической инфраструктуры внутри страны. Развитие проекта «стены из дронов» включает как обнаружение беспилотников, так и их нейтрализацию.