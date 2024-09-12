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Для фестиваля улицы Пикк будет создано специальное приложение

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Улица Пикк помнит много интересных историй.
Улица Пикк помнит много интересных историй. Фото: Peeter Langovits

В воскресенье, 15 сентября, в Старом городе Таллинна состоится фестиваль улицы Пикк. Помимо насыщенной программы, для фестиваля будет создано приложение-аудиогид Navicup «Истории улиц Пикк и Лай», с помощью которого гости фестиваля смогут самостоятельно познакомиться с кварталом.

«Истории улиц Пикк и Лай» - это цифровой гид, который можно использовать во время прогулки по Старому городу как в письменной, так и в аудиоформе на эстонском или английском языках. Приложение расскажет истории людей, живших на улицах Пикк и Лай: ратманов, купцов, бизнесменов, издателей, политиков и других исторических персонажей, повлиявшими на жизнь того времени. Гидом в приложении выступает баронесса Хелене фон Ноттбек, жившая на улице Пикк.

«Так как фестиваль улицы Пикк - это общинный фестиваль, при создании экскурсии мы сосредоточились на живших здесь когда-то людях и их историях. Мы видим дома, но именно истории людей придают увиденному душу. А здесь жили и работали удивительные люди, внесшие вклад в культурную историю Эстонии», - сказала составитель экскурсии Леэле Веэрсалу.

Для использования гида необходимо скачать приложение Navicup на свое мобильное устройство, пройдя по ссылке, где откроется карта Старого города с маршрутом прогулки. Прогулка начинается по адресу Пикк, 16, у кафе Maiasmokk, проходит в сторону Толстой Маргариты и заканчивается у дома по адресу Пикк, 23/25. Общая длина маршрута - чуть более одного километра. Прогулка с прослушиванием аудиогида занимает около 40 минут. Кроме того, приложение предлагает фотографии и дополнительную информацию к рассказам.

На фестивале улицы Пикк с утра до вечера будут проходить мероприятия для людей всех возрастов, в том числе эксклюзивно откроются несколько дворов на улице Пикк, где ученики и учителя Образовательной коллегии Старого города выступят с концертами.

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