Ветреный август: цены на электроэнергию в Эстонии выросли, и это не предел

На цену электроэнергии в августе в основном повлияла ветреная погода в соседних странах, что привело к снижению цен на электроэнергию в течение первых десяти дней. Например, 10 и 11 августа до 19:00 электричество было бесплатным, а в некоторые часы цена была и вовсе отрицательной.

Поскольку погода стала менее ветреной, уменьшение объема ветряной энергии было частично компенсировано некоторым восстановлением выработки солнечной энергии. Очень эффективное производство ветряной энергии вновь наблюдалось 25 августа, когда из-за низкого спроса на электроэнергию и высокой производительности цены были отрицательными в течение 12 часов. В августе стоимость выработки энергии ветра составила 96,6 евро/МВтч, а солнечной энергии - 77,30 евро/МВтч.

Однако из-за отсутствия соединения Estlink 2 средние цены на электроэнергию в августе оставались высокими, так как имеющейся энергии из возобновляемых источников было недостаточно для удовлетворения спроса в Балтии в течение августа.

Наступление осени еще не отразилось на ценах на электроэнергию, поскольку погода пока напоминает летнюю. Восстановление соединения Estlink 2 также привело к некоторому снижению цен на электроэнергию. Согласно долгосрочным прогнозам, сентябрь будет более жарким и сухим, чем обычно. Если эти прогнозы сбудутся, цены на электроэнергию предположительно останутся на прежнем уровне.

Однако, поскольку неизбежно уменьшается количество дневного света, уменьшается и производство солнечной энергии, при этом увеличивается спрос на электроэнергию. Чем ближе к отопительному сезону, тем больше будут расти цены на электроэнергию, предупреждают в Eesti Energia.