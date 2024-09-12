Ставка по депозитной линии является инструментом, с помощью которого Совет управляющих определяет направление денежно-кредитной политики. Основываясь на обновленной оценке Советом управляющих ЕЦБ перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности передачи эффектов денежно-кредитной политики, в настоящее время целесообразно предпринять дальнейшие шаги по смягчению ограничительного курса денежно-кредитной политики, говорится в сообщении центрального банка.

Спред между основной ставкой операции рефинансирования и ставкой по депозитам также будет установлен на уровне 15 базисных пунктов, как было объявлено 13 марта после пересмотра операционной системы. Спред между ставкой по маржинальным кредитам и основной ставкой по операциям рефинансирования останется неизменным и составит 25 базисных пунктов.

Таким образом, процентная ставка по депозитной линии будет снижена до 3,50%. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет снижена до 3,65%, а процентная ставка по маржинальной кредитной линии - до 3,90%.

По данным ЕЦБ, последние данные по инфляции в целом соответствовали ожиданиям, и последний прогноз экспертов центрального банка подтверждает предыдущий прогноз по инфляции. По их прогнозам, базовая инфляция составит в среднем 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году, что соответствует июньскому прогнозу.