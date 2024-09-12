Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания в четверг ожидаемо снизил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов - до 3,5%, говорится в сообщении банка. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной линии снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года.
Ставка по депозитной линии является инструментом, с помощью которого Совет управляющих определяет направление денежно-кредитной политики. Основываясь на обновленной оценке Советом управляющих ЕЦБ перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности передачи эффектов денежно-кредитной политики, в настоящее время целесообразно предпринять дальнейшие шаги по смягчению ограничительного курса денежно-кредитной политики, говорится в сообщении центрального банка.
Спред между основной ставкой операции рефинансирования и ставкой по депозитам также будет установлен на уровне 15 базисных пунктов, как было объявлено 13 марта после пересмотра операционной системы. Спред между ставкой по маржинальным кредитам и основной ставкой по операциям рефинансирования останется неизменным и составит 25 базисных пунктов.
Таким образом, процентная ставка по депозитной линии будет снижена до 3,50%. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет снижена до 3,65%, а процентная ставка по маржинальной кредитной линии - до 3,90%.
По данным ЕЦБ, последние данные по инфляции в целом соответствовали ожиданиям, и последний прогноз экспертов центрального банка подтверждает предыдущий прогноз по инфляции. По их прогнозам, базовая инфляция составит в среднем 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году, что соответствует июньскому прогнозу.
Ожидается, что инфляция вновь ускорится к концу этого года, отчасти потому, что ранее резкое падение цен на энергоносители будет исключено из расчета годового уровня инфляции. Ожидается, что во второй половине следующего года инфляция снизится до целевого уровня центрального банка. Прогнозы базовой инфляции на 2024 и 2025 годы были несколько пересмотрены в сторону повышения, поскольку инфляция цен на услуги оказалась выше, чем ожидалось. В то же время эксперты ЕЦБ ожидают быстрого замедления базовой инфляции с 2,9 % в 2024 году до 2,3% в 2025 году и 2% в 2026 году.
Инфляция в еврозоне будет оставаться высокой, поскольку темпы роста заработной платы остаются высокими. Однако ЕЦБ ожидает, что давление на стоимость рабочей силы ослабнет, а прибыль частично сгладит влияние роста заработной платы на инфляцию. Условия финансирования остаются ограниченными, а экономическая активность остается вялой, что отражает вялое частное потребление и инвестиции.
Согласно прогнозу центрального банка, рост экономики составит 0,8% в 2024 году, 1,3% в 2025 году и 1,5% в 2026 году. По сравнению с июньским прогнозом это означает небольшой пересмотр в сторону понижения, в основном из-за снижения вклада внутреннего спроса в ближайшие несколько кварталов.
Совет намерен обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Совет будет удерживать ключевые процентные ставки на достаточно жестком уровне до тех пор, пока это необходимо для достижения целевого показателя. Решения о том, насколько ограничительный уровень и как долго целесообразно придерживаться такого подхода, будут по-прежнему основываться на данных и приниматься на каждом заседании в каждом конкретном случае.
В частности, решения по процентным ставкам будут зависеть от оценки Советом управляющих перспектив инфляции в контексте экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности передаточного эффекта денежно-кредитной политики. Совет управляющих ЕЦБ не берет на себя обязательств придерживаться какой-либо конкретной политической позиции в отношении динамики ключевых процентных ставок ЕЦБ.
Объем портфеля программы покупки активов будет сокращаться умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не будет реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, срок погашения которых наступил.
Евросистема больше не будет реинвестировать всю сумму погашения основной суммы долга по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы выкупа бондов в связи с пандемией (PEPP) и достигшим срока погашения, тем самым сокращая размер портфеля PEPP в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Реинвестирование в рамках РЕРР планируется завершить в конце 2024 года.
Совет продолжит сохранять гибкость в отношении реинвестирования выплат по портфелю PEPP для сдерживания пандемических рисков, которые могут поставить под угрозу функционирование механизма передачи денежно-кредитной политики.
Одновременно с погашением банками средств, привлеченных в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования, центральный банк регулярно оценивает, насколько целевые кредитные операции и их погашение поддерживают его позицию в области денежно-кредитной политики.