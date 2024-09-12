«Гражданское общество уничтожено. Это, вероятно, самый важный итог последнего периода нашей истории». Умер телеведущий и историк Николай Сванидзе

Как член СПЧ Сванидзе последовательно защищал политзаключенных и участников протестных акций. В частности, неоднократно указывал Путину во время заседаний СПЧ, что участие в не согласованных с властями акциях протеста - не преступление, а задержания на них в подавляющем большинстве случаев - безосновательные.

В декабре 2022 года он был освобожден от должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета, которую он занимал с 2010 года, но остался заведовать кафедрой журналистики на факультете журналистики РГГУ. Отстранение от должности в университете Сванидзе назвал ожидаемым.

Николай Сванидзе родился в Москве в 1955 году. Его отец был - руководителем «Политиздата», а мать - историком-медиевистом, преподавателем МГУ.

В 1977 году Сванидзе окончил исторический факультет МГУ и стал младшим научным сотрудником Института США и Канады Академии наук СССР.

На телевидение Николай Сванидзе пришел в 1991 году. Он начинал как закадровый комментатор «Вестей», а затем стал ведущим программ «Лицом к России» и «Контрасты».

В 1994 году он был награжден орденом «За личное мужество» за освещение событий 3-4 октября 1993 года - противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета. Сванидзе провел эти дни в эфире ВГТРК, несмотря на то, что после захвата «Останкино» была опасность штурма и телецентра на 5-й улице Ямского поля в Москве.