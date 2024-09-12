Латвийская мать вернула дочь, которую увез в Россию прокремлевский активист

Обвиняемый в участии в антигосударственной организации Букайнс в середине лета, преодолев водоем на сапборде, не только бежал из Латвии, но и похитил и увез в Россию дочь от разведенной жены.

Как сообщила министр иностранных дел, теперь девочку вернули в Латвию. Как следует из записи политика, к возвращению девочки подключились сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки и другие, кто работал над этим.

Похищение дочери Букайнс совершил в июле, когда на сапборде пересек реку Зилупе и незаконно перебрался из Латвии в Россию. Пересекающие границу были задержаны в России, а латвийская погранохрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе лиц в этой стране. Организация по поиску пропавших людей Bezvēsts.lv написала в Facebook, что 21 июля отец не вернул ребенка, Монику Букайне 2019 года рождения, на постоянное место жительства.

Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс о незаконном пересечении государственной границы, а в Государственной полиции был начат уголовный процесс о похищении малолетнего ребенка. По начатому полицией делу 22 июля в Латвии были задержаны два человека, которые признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и обоим судом в качестве меры пресечения избран арест.