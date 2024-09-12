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В Тарту открылся самый современный дом попечения

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Фото: Kristi Vaikmets / Fotokaader OÜ

В Тарту открылся новый и, вероятно, самый современный в стране дом попечения компании Südamekodud AS, рассчитанный на 120 мест.

Tartu Südamekodu, расположенный в непосредственной близости от Эстонского национального музея – двенадцатый по счету дом попечения, которым управляет компания Südamekodud AS.

В ближайшие месяцы в Tartu Südamekodu поселятся 120 пожилых жителей города Тарту и Тартуского уезда, в перспективе компания планирует предложить еще 60 мест.

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