Хотя, по словам врача, на Портале здоровья есть проблемы с самопроизвольно зародившимися диагнозами, администратор портала никаких системных ошибок не выявил. Однако есть и другие проблемы в этой среде, которые теперь пообещали исправить.
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Боль в спине у женщины на Портале здоровья отображалась как импотенция
В августе Postimees писал, как люди обнаружили на Портале здоровья тревожащие ложные диагнозы, в результате которых им посоветовали сделать прививку.
Например, из-за инцидента десятилетней давности жителю Таллинна поставили диагноз, относящий его к группе риска, согласно которому у него наблюдаются психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. У нескольких вполне здоровых детей также был диагностирован детский церебральный паралич.