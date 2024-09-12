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Боль в спине у женщины на Портале здоровья отображалась как импотенция

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Психиатр показал процесс добавления диагноза на предназначенном для медицинских работников портале MISP2, где ставятся диагнозы, которые в лучшем случае просто не соответствуют действительности, а в худшем случае вызывают неприятные сюрпризы для человека.
Психиатр показал процесс добавления диагноза на предназначенном для медицинских работников портале MISP2, где ставятся диагнозы, которые в лучшем случае просто не соответствуют действительности, а в худшем случае вызывают неприятные сюрпризы для человека. Фото: Tairo Lutter

Хотя, по словам врача, на Портале здоровья есть проблемы с самопроизвольно зародившимися диагнозами, администратор портала никаких системных ошибок не выявил. Однако есть и другие проблемы в этой среде, которые теперь пообещали исправить.

В августе Postimees писал, как люди обнаружили на Портале здоровья тревожащие ложные диагнозы, в результате которых им посоветовали сделать прививку.

Например, из-за инцидента десятилетней давности жителю Таллинна поставили диагноз, относящий его к группе риска, согласно которому у него наблюдаются психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. У нескольких вполне здоровых детей также был диагностирован детский церебральный паралич.

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