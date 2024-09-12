Боль в спине у женщины на Портале здоровья отображалась как импотенция

Психиатр показал процесс добавления диагноза на предназначенном для медицинских работников портале MISP2, где ставятся диагнозы, которые в лучшем случае просто не соответствуют действительности, а в худшем случае вызывают неприятные сюрпризы для человека.

Хотя, по словам врача, на Портале здоровья есть проблемы с самопроизвольно зародившимися диагнозами, администратор портала никаких системных ошибок не выявил. Однако есть и другие проблемы в этой среде, которые теперь пообещали исправить.