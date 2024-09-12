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Все живы В машину председателя Пярнуского горсобрания врезалась латвийская фура

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На месте аварии.
На месте аварии. Фото: Erakogu

В четверг в первой половине дня Сийм Суурсильд, председатель Пярнуского городского собрания и заместитель старейшины волости Хяэдемеэсте, попал в дорожно-транспортное происшествие в Пярну на Лийви-теэ.

В автомобиль Škoda, за рулем которого находился Сийм Суурсильд, врезался грузовик с латвийскими номерами.

«Я ехал по крайней правой полосе, когда фура, ехавшая по соседней полосе, ударила сбоку мою машину», - Рассказывает председатель Пярнуского горсобрания.

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