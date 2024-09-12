Российские дроны на территории стран НАТО. Каким будет ответ?

Эксперты, такие как Ян Каллберг, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, подозревают, что Москва может изучать реакцию НАТО и пытаться найти расхождения «между тем, что мы говорим, и тем, что делаем».

Россияне также могут попытаться проверить способность членов альянса коммуницировать, добавил Каллберг в беседе с DW.

Этот вопрос был в числе тех, что обсуждались на закрытом заседании Североатлантического совета в Брюсселе на этой неделе.

Похоже, на НАТО усиливается давление для того, чтобы альянс вышел за рамки уже принятых мер, включая усиление наблюдения и воздушного патрулирования, а также развертывание большего количества систем ПВО на своем восточном фланге.

Должна ли НАТО просто сбивать российские беспилотники?

В недавнем интервью Financial Times польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша, как и другие страны, граничащие с Украиной, «обязана сбивать» приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в ее воздушное пространство.

В ноябре 2022 года два польских фермера погибли, когда ракета, запущенная украинским комплексом ПВО, упала и взорвалась у деревни Пшеводув, что примерно в 8 км к западу от границы с Украиной.

Как суверенное государство Польша, конечно, может делать все, что считает необходимым для своей самообороны, но правительство в Варшаве вряд ли пойдет на такой шаг без коллективного решения альянса.